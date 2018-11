Le ponceau d'Ichikar coupé à la circulation

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Le ponceau édifié à Ichikar par la solidarité des habitants de la commune de Boudjellil n'a pas cédé encore une fois au déferlement des eaux de l'oued Assif Aâbbas en crue. En effet, cet ouvrage d'art de fortune qui reliait les deux rives dudit cours d'eau, communiquant entre les chefs-lieux communaux de Boudjellil et Tazmalt via la bourgade d’Ichikar a été endommagé par la crue d'Assif Aâbbas qui a détruit les abords de ce ponceau ou passerelle comme se plaisent à l'appeler les habitants de la région. Cela fait des jours que les deux localités sont injoignables via Ichikar, dont la distance est de 2.5 kms seulement. Ce raccourci utilisé par les habitants de la région et même des étrangers à ces contrées s'avère être d'une importance capitale, étant donné que les deux chefs-lieux sont joignables en un laps de temps très court d’environ dix minutes, alors que l'autre itinéraire est de 15 kms. Pour aller de Boudjellil à Tazmalt, il faut faire ce trajet harassant en passant par le CW42 A, la RN106 et enfin la RN26 et vis versa, alors que via la bourgade d'Ichikar, il n'y a qu'une piste à traverser pour aller de Boudjellil à Tazmalt ou le contraire en roulant sur une distance de seulement 2.5 kms ! Par ailleurs, ce tronçon a fait couler beaucoup de salives. A chaque fois, les habitants des deux rives réclament la réalisation d'un ouvrage d'art en bonne et due forme pour joindre Tazmalt et Boudjellil via Ichikar. Ce raccourci a besoin, en plus d'un pont, de réhabilitation et de promotion de cette piste en chemin communal. Cet axe a une importance stratégique dans la région. Il permet des échanges commerciaux et la circulation des personnes entre les deux communes limitrophes.

Syphax Y.