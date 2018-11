La campagne de vaccination lancée depuis hier

Par DDK | Il ya 51 minutes | 65 lecture(s)

La fièvre aphteuse, qui a touché l'été dernier certaines localités de la wilaya de Béjaïa, risque de réapparaître.

Les cas enregistrés dans la wilaya voisine de Tizi-Ouzou ont engendré une angoisse sans pareille mesure chez les éleveurs des localités béjaouies, proches des frontières de cette wilaya. Et pour faire la prévention contre cette épidémie mortelle qui touche les bovins et les ovins, une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage bovine ainsi que canine est programmée par l'APC d'Ath Maouche, et ce, du 4 au 8 novembre en cours. A cet effet, le médecin vétérinaire du bureau d'hygiène communal a été sollicité pour mener à bien cette campagne ô combien salvatrice pour les bovidés, les chiens et les habitants de la municipalité, du moment que ces derniers risquent de choper ces maladies virales qui peuvent s'avérer dangereuses pour leur santé ! Et pour la réussite de cette action préventive, un planning a été élaboré par les autorités municipales concernant tous les bovins et canidés des villages de la commune. Ainsi, les localités suivantes: Boubirek, Laâzib Sidi Sadek, Tizi Ali, Aït Adjissa, Tala, Ighzer Oubellout, Trouna, Idjedaren pour ne citer que celles-ci, verront tour à tour leur cheptels bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse et les chiens immunisés contre la rage canine. Les éleveurs du cheptel notamment bovin ne vont assurément pas se faire prier pour emmener leurs bovidés se faire vacciner, car l'épidémie de la fièvre aphteuse et la rage bovine, qui plane encore, peut resurgir à n'importe quel moment et provoquer des pertes énormes à ces propriétaires.

S.Y.