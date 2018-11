Un cauchemar pour les automobilistes

Par DDK | Il ya 51 minutes | 83 lecture(s)

L'embranchement du village Aftis, dans la commune de Boudjellil, demeure toujours un point noir et le "cauchemar" réel des automobilistes qui l'empruntent ! En effet, cet embranchement, point de jonction entre le CW42 A et la RN106, est dans un état tel qu'il n'est pas loisible aux conducteurs d’y circuler à l'aise et sans anicroches. Cet endroit précis se trouve dans un état de détérioration assez inquiétant en ce sens que la chaussée s'y trouve carrément usée et impraticable. Un large cratère et des trous trônent au beau milieu de cet embranchement, où s'accumulent les eaux des pluies et la boue provoquées par les dernières pluies diluviennes tombées sur la région. A ce niveau, la circulation se congestionne carrément et des bouchons se forment, car les automobilistes décélèrent et roulent très lentement pour ne pas abîmer et dégrader leurs voitures. Pourtant, ce point noir a été réaménagé en 2017 par l'APC de Boudjellil, où une nouvelle couche du bitume a été posée pour oblitérer et obstruer les trous qui empêchaient les conducteurs de rouler normalement. Malheureusement, le "rafistolage" n'a pas tenu longtemps, puisque quelques mois plus tard, le problème resurgit. Un nouvel affaissement a crée un large cratère, résultat du passage à outrance des véhicules de gros tonnage et des torrents pluviaux. Cette situation a fini par excéder les usagers de ce tronçon comme le fera savoir cet automobiliste : «Chaque fois que j'emprunte l'embranchement d'Aftis, mon véhicule a du mal à rouler convenablement ! Je dois décélérer et rouler doucement pour ne pas bousiller les amortisseurs et tout le châssis. Ce cratère qui trône au milieu de cet endroit sensible, point de jointure entre le CW42 A et la RN106, doit être réhabilité pour le bien de tous», préconise notre interlocuteur.

S. Y.