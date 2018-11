La réhabilitation du stade en stand-by

Par DDK | Il ya 51 minutes | 70 lecture(s)

Le stade communal de Semaoun, sis au cœur de l’agglomération du chef-lieu, est dans un état de dégradation avancée. A force d’être livré à la patine et, le manque d’entretien aidant, l’infrastructure décline une triste figure. Les locaux qui font office de vestiaires sont en piteux état. L’aire de jeu est profondément ravinée. La clôture est en lambeaux. Bref, des conditions qui jurent avec la pratique sportive. «Par temps sec, il y règne des tornades de poussière ; par temps humide, c’est pire, tant l’aire de jeu se transforme en mare, rendant l’évolution des joueurs quasi impossible», témoigne un jeune trentenaire de Semaoun. «Notre stade n’a, à vrai dire, de stade que le nom. Le plus désespérant c’est qu’aucune opération de restauration n’est inscrite pour remédier quelque peu à la situation», se désole un accroc de la balle ronde. Des sportifs de la localité soutiennent avoir saisi à plusieurs reprises les responsables de l’APC sur ce problème. En vain : «On nous a invariablement opposé l’argument du manque de moyens financiers», affirme un villageois. Les responsables de l’APC que nous avons interrogés sur ce sujet, nous apprennent qu’une fiche technique a été élaborée par les services de la municipalité et attend une hypothétique prise en charge sur les crédits de wilaya ou les fonds sectoriels. «La fiche technique a fait ressortir un montant de 8 milliards de centimes comme enveloppe nécessaire à ce projet. Nous avons sollicité l’APW pour un éventuel financement et nous attendons une réponse», informe le P/APC, indiquant que la municipalité est trop pauvre pour pouvoir supporter le coût d’un tel projet.

N. M.