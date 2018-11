Le rôle de la femme rurale exposé

Par DDK | Il ya 53 minutes | 75 lecture(s)

L'association socioculturelle Tilleli a organisé vendredi dernier, une journée d'activités dédiée à la femme rurale en mettant en exergue son rôle important dans notre société. Cette activité portée, notamment, par la section féminine de l'association Tilelli, fut organisée en collaboration avec L'APW de Béjaïa, l'APC d'El-kseur et l'ANGEM Béjaïa. Ainsi, le village Taourirt Saïd Arab, dans la région d'Aït Garet, situé dans la commune d'El Kseur, a vêtu ses plus beaux habits, il a été transformé, en l'espace d’une journée, en un grand rassemblement des villageois, d'hommes mais surtout de femmes habillées de tenues traditionnelles. De nombreux invités sont venus de différentes communes de la wilaya pour prendre part aux festivités. Exposition, dégustation de produits de terroirs, chorale, ainsi que des conférences touchant la santé de la femme et les aides octroyées à ces dernières dans l'entrepreneuriat féminin, ont été au programme de cette riche journée. C'est dans ce cadre festif que l'ANGEM a eu le plaisir de participer par une conférence sous le thème "l'ANGEM, partenaire de la femme rurale", animée par Mme Djedri Loudmila cadre à l'ANGEM de Béjaïa. une foule nombreuse a participé au programme, à l'image de l'exposition des produits artisanaux et de terroir et le défilé de mode. Une conférence animée par Docteur Boudjellaba Bahia et Allouache Kahina portant sur "la sensibilisation des femmes sur le cancer du sein", fut attentivement écoutée par les présentes .

Rachid Z.