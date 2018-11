Projets d’assainissement pour 15 villages

Par DDK | Il ya 51 minutes | 81 lecture(s)

Un ambitieux projet d’hydraulique ayant trait à l’évacuation des eaux usées, est inscrit au profit de la commune de Chemini. D’après un responsable de la municipalité qui a communiqué l’information, ce projet d’envergure touchera pratiquement tous les villages et hameaux de la circonscription. «Ce sont pas moins de 15 localités qui vont bénéficier de ces opérations, lesquelles seront sans doute, à la hauteur des aspirations de nos concitoyens», a déclaré en substance, un membre de l’exécutif, selon lequel une autorisation de programme conséquente a été mobilisée à cet effet. «Les crédits ouverts pour le besoin de ces opérations s’élèvent à 44 millions de DA. C’est l’un des montants les plus élevés, jamais dégagés pour des projets similaires», souligne notre interlocuteur. Le responsable de l’APC confie que la commune accuse un retard important dans le raccordement des foyers au réseau d’assainissement. «Même si de gros efforts ont été consentis par le passé, il y a encore un long chemin à parcourir pour combler le déficit», atteste-il. Les centaines d’habitations éparses réalisées, pour la plupart, dans le cadre du programme FONAL, ont généré un énorme besoin en matière d’assainissement, explique-t-on. Un besoin que la collectivité peine à satisfaire, eu égard à ses ressources financières très limitées. Selon des témoignages recueillis auprès de certains villageois, cette situation a donné lieu à la prolifération des fosses septiques. Souvent, rapporte-t-on, les eaux usées sont évacuées en l’état dans la nature. «En l’absence de tout-à-l’égout, les gens sont contraints de trouver des solutions de fortune, en attendant que leurs rejets soient pris en charge. Les projets d’assainissement annoncés valent leur pesant d’or, car ils touchent directement à la santé publique», déclare un citoyen du village Semaoun. «On ose espérer que les rejets à ciel ouvert qui essaiment un peu partout, seront éradiqués, car il y va de la préservation de l’environnement et de la protection de notre santé», enchaine un autre villageois de Tijounane.

N Maouche.