Le chantier des 60 logements patine

Par DDK

Un parc immobilier composé de 60 logements sociaux, attend depuis de longues années une hypothétique distribution. Erigés sur un site, sis à hauteur de l’agglomération du chef-lieu communal de Taourirth Ighil, ces logements inscrits à l’indicatif de l’OPGI, ne sont toujours pas viabilisés, ni raccordés aux réseaux divers, apprend-on. «La livraison de ce parc date de près de 6 ans, mais des oppositions de propriétaires terriens, sur les parcelles desquels devaient transiter les réseaux d’assainissement et d’électricité, ont bloqué la mise en œuvre de ces opérations», explique un responsable de la direction du logement. «Nous comprenons l’impatience et partageons l’angoisse des prétendants à ces logements, mais ils sont sensés comprendre que l’on ne peut pas installer des familles dans des logements non assainis et non alimentés en eau et en énergie électrique», déclare-t-il. Le sort de ces logements s’annonce d’autant plus incertain qu’aucune ébauche de solution ne se profile à l’horizon. Pendant que les opposants aux opérations de VRD demeurent toujours aussi inflexibles, le parc de logements donne chaque jour un peu plus, des signes de dégradation. «Près de six ans d’attente et toujours rien. Nous sommes vraiment au bout du rouleau», lâche dépité, un père de famille souscripteur. «Nous étions sûrs d’être sur le point d’étrenner un logement. Après tant d’années d’attente, de doute et d’incertitude, nous sommes si éloignés que jamais de notre objectif », renchérit un autre prétendant au logement.

