La conduite principale relancée à Draâ El-Mizan

S'il est vrai que plus de 80% des foyers de cette importante commune sont raccordés au réseau du gaz naturel, les villages Sanana, Ichoukrène, Maâmar et Tala Maâmar attendent toujours cette commodité.

En effet, dans ces villages les travaux des réseaux de distribution sont pratiquement tous achevés en attendant les essais. Cependant, ce qui a retardé l'avancement du projet qui concerne cette partie de la commune et toute la municipalité d'Ait Yahia moussa ce sont les travaux de la conduite dite de transport, allant d'El Mers (Tizi-Gheniff) jusqu'à Ait Yahia Moussa qui sont à l'arrêt depuis un peu plus de trois ans parce que le marché a été résilié au motif que l'entreprise CBN n'aurait pas respecté les clauses du cahier des charges. " Il a fallu ensuite lever toutes les autres entraves. D'ailleurs, celles-ci ont pris énormément de temps. Et puis encore lancer l'avis d'appel d'offres national. Et au finish, il a fallu aussi réévaluer l'enveloppe accordé initialement au projet qui consistait à réaliser non seulement cette conduite de 17 kilomètres mais aussi au moins quatre poste de détente", nous confiera une source proche du projet. Finalement, dernièrement, tout est rentré dans l'ordre parce que deux entreprises ont été retenues pour reprendre les travaux. " Le permis de construire a été signé en septembre dernier par le ministre de l'énergie et des mines. Les deux entreprises ont leur ordre de service. Les travaux seront relancés incessamment", nous dira M. Brahim Bahmad, en sa qualité d'adjoint au maire. Celui-ci nous apprendra que, d'ailleurs, il a participé à une sortie sur le terrain, mercredi dernier en présence des représentants de la Sonelgaz, ceux des entreprises et KDG d'Alger. " Nous avons sillonné une partie de cette conduite. En tant qu’élus, nous avons donné notre parole aux entreprises de les accompagner pour mener à terme ce projet. Nous sommes disponibles à contribuer selon nos moyens et nous sommes aussi prêts à aider les entreprises à choisir par exemple des lieux où elles déposeront leur matériel. Nous sommes convaincus qu'en mettant la main dans la main, ce projet sera livré dans les délais pour que notre population soit soulagée. Sur notre territoire, nous avons en plus de la pose de la conduite, la réalisation d'un poste de départ tout près de la caserne militaire à El Mers et un poste de détente à Ichoukrène. Nous veillerons aussi à ce que les entreprises reprennent les travaux restants à l'intérieur des villages", conclura notre interlocuteur. A noter aussi que ce projet concerne aussi toute la commune d'Ait Yahia Moussa où les réseaux de distribution n'attendent qu'à être alimentés avec ce combustible ô combien indispensable, notamment en hiver. En tout cas, des milliers de citoyens seront soulagés par cette nouvelle, eux qui ont souffert trop longtemps de ce manque.

Amar Ouramdane.