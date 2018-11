Bouhamza en attente d’être branchée

Par DDK | Il ya 51 minutes | 65 lecture(s)

Environ onze associations activant dans la commune de Bouhamza, daïra de Seddouk dans la wilaya de Béjaïa, viennent, par le biais d'une déclaration (dont nous détenons une copie) de saisir le premier responsable de la wilaya concernant le projet d'alimentation des foyers de la commune de Bouhamza en gaz de ville. Située sur les hauteurs de la wilaya de Béjaïa sur la rive d’Oued Boussalem, appartenant au grand bassin de la Soummam, la commune de Bouhamza attend impatiemment l’arrivée du gaz de ville. Dans cette missive transmise le 22 octobre au wali de Béjaïa, le collectif des associations de Bouhamza souligne que : «Devant la situation qui caractérise actuellement la quasi-totalité des villages de la commune, situation caractérisée par des retards dans la réalisation des projets de développement, nous déplorons, entre autres, l’état des routes, car non remises en l’état initial après les travaux de toutes sortes, dont le branchement de gaz de ville. Ces travaux de branchement sont en apparence achevés, mais les foyers ne sont toujours pas alimentés pour des raisons que nous ignorons. Pourtant, les foyers du village Tigharmine, voisin du territoire de notre commune mais relevant de la commune d'Amalou, sont bel et bien alimentés en gaz de ville depuis quelques mois déjà.» Les associations de cette région montagneuse mettent l'accent sur l'hiver difficile qu'ils doivent, encore une fois affronter, «Aujourd’hui, à l'approche de la saison hivernale, nous prévoyons des temps difficiles pour les habitants de notre commune (Enfants scolarisés en déplacement, établissements publics qui ne fonctionneront normalement qu’alimentés en gaz de ville. Les transporteurs publics de personnes et de marchandises empruntent le moins possible ces routes difficilement praticables. Par conséquent, nous, membres du collectif des associations de la commune de Bouhamza avons l'honneur de vous solliciter pour une intervention afin que les travaux encore en souffrance puissent être achevés dans les plus brefs délais et que nos foyers puissent connaitre la joie d’arrivée du gaz de ville avant l'hiver. D'autant plus, nous ne voyons pas d’empêchement, les travaux de base ayant été achevés», concluent-ils. A noter que les habitants de cette région montagneuse souffrent le martyre durant l'hiver. De ce fait, la mise en place d'un programme spécial en direction des zones rurales est plus que nécessaire.

Rachid Z.