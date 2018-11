Plus de 700 consultations effectuées

Par DDK | Il ya 32 minutes | 61 lecture(s)

Organisée par l’EPH et l’EPSP de Kherrata, la caravane médicale qui a fait escale à Kherrata, samedi dernier, a connu un flux important de citoyens.

L’action, menée avec le soutien de la direction de la santé de Béjaïa, s’est déroulée à la polyclinique et au CEM de la localité de Mérouaha, située à 7 km de la ville. Une caravane à laquelle ont participé des médecins généralistes et spécialistes, des paramédicaux et des cadres administratifs des deux institutions organisatrices. Le président du syndicat algérien des paramédicaux de l’EPSP, Abdeslam Braham, a déclaré que cette initiative permet de rapprocher davantage le citoyen des moyens de prise en charge médicale. Elle cible notamment les malades chroniques habitant dans des zones recluses n’ayant pas accès aux structures de soins et aux consultations spécialisées. Les examens médicaux et la distribution de médicaments ont été assurés au niveau de l’établissement scolaire et les examens radiologiques au niveau de la polyclinique, où une collecte de dons sang a été également organisée à l’occasion et a connu une affluence nombreuse de donneurs. Selon les déclarations du coordinateur médical, appuyées par le directeur des services de la santé, toutes les mesures ont été mises en place par l’EPH et l’EPSP pour une meilleure prise en charge des patients, quelles que soient leurs maladies. «Tous les moyens humains et matériels dont disposent ces deux établissements de santé ont été mis en place. Une prise en charge renforcée par la participation de praticiens privés. À cela s’ajoute la contribution d’un grand nombre d’officines privées de la ville en matière de dons de médicaments (…)», précise-t-on. Vers 17 heures, 700 consultations, toutes spécialités confondues, ont été déjà enregistrées. Les auscultations se sont poursuivies durant tout l’après-midi. Le représentant du DSP, M. Tahi en l’occurrence, précise que «cette action permet de renforcer la santé de proximité au profit des populations éloignées des centres urbains (…) et d’inciter les praticiens et les officines privés au bénévolat». Interrogé sur cette action, un patient se dira doublement satisfait : «Je suis non seulement ravi d’avoir été examiné de manière attentive par le médecin mais aussi d’avoir reçu les médicaments prescrits gratuitement», se félicite-t-il.

Slimane Zidane