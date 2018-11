Plusieurs écoles gagnées par la vétusté

Par DDK | Il ya 32 minutes | 53 lecture(s)

La majorité des établissements scolaires des différents villages de la commune de Boudjellil datent de l'époque coloniale. Des structures éducatives se trouvant dans un état de délabrement tel qu'il suscite l’inquiétude des personnels éducatifs, des élèves et de leurs parents, étant donné qu'ils présentent un état structurel délabré et vétuste, avec des murs porteurs fissurés et des toitures mal-en-point. Ces établissements qui ont besoin d'un coup de jeune chaque année pour rester fonctionnels n’ont pas connu de travaux de réhabilitation depuis belle lurette, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Ces lieux censés inculquer le savoir et l'éducation sont confrontés à d'autres insuffisances entravant sérieusement la mission à laquelle échoient ces structures. Les exemples sont légion et aucun établissement scolaire situé dans cette commune n’est confronté ne serait-ce qu’à un seul problème. C’est le cas parmi tant d’autres de l’école Amari Mohand Tayeb, située au chef-lieu de Boudjellil. Un établissement aux prises avec diverses carences, comme l’absence du gaz de ville, l’exigüité de la cantine (20 m²) pour un ensemble de près de 300 élèves, une toiture en amiante... Le comble : une ligne électrique de moyenne tension survole cette école, faisant planer de manière permanente le risque d’électrocution. Autre exemple, l'école primaire Khoukhi Mohand Saïd souffre de l'insuffisance des sanitaires et de sa toiture brinquebalante, ce qui fait qu’à la moindre averse, les eaux pluviales s'infiltrent dans les salles de classe.

S. Y.