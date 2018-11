Bientôt un arrêt à Mellala

Par DDK | Il ya 32 minutes | 68 lecture(s)

La localité de Mellala, relevant de la commune d’Oued Ghir, sera bientôt desservie par les trains assurant les navettes Béjaïa-Béni Mansour et Béjaïa-Alger, a indiqué une source municipale.

Une sortie sur le terrain a été effectuée, dernièrement, par l’exécutif communal d’Oued Ghir, des responsables locaux de la SNTF, le directeur du transport et le chef de daïra de Béjaïa au niveau d’un quai de gare de train, réalisé dans le village de Mellala il y a plus de quinze ans, mais laissé à l’abandon et livré à lui-même. Il s’agit donc de la relance d’un projet ancien, qui permettra aux trains de transport de voyageurs de faire une halte à Mellala, l’une des plus grandes agglomérations de la commune d’Oued Ghir, renfermant plus de 12 000 habitants. D’ailleurs, une opération de nettoiement et de réhabilitation de ce quai envahi par les herbes folles et autres arbustes de tout genre, a été lancée ces jours-ci, par les équipes de nettoiement de l’APC d’Oued Ghir. Cette nouvelle a été accueillie avec joie par les habitants de la localité de Mellala. «Je pense que cette décision est une bonne chose. Cela nous évitera de nous déplacer jusqu’à la gare de Bejaia pour prendre le train. C’est également plus pratique pour les voyageurs de Mellala qui reviennent d’Alger par train », a estimé une femme de la région, habituée à utiliser le transport ferroviaire pour ses fréquents déplacements à la capitale. Pour le moment, aucune date n’a été avancée par les responsables concernés quant à la mise en service cette gare.

B. S.