Le terrain de football enfin réceptionné

Le petit stade de football, situé dans la cité Lamri Saïd dans l'ancienne vile de M'Chedallah, a été rénové et livré récemment, au grand bonheur des jeunes de la ville. Le terrain a été revêtu en gazon synthétique et pourvu en buts, le tout entouré d’un grillage. Les lieux offrent désormais un aspect des plus agréables. Ainsi requinqué et réhabilité, le terrain ne manquera pas, une fois ouvert aux joutes, de drainer des "contingents" de jeunes et d'enfants pour passer de bons moments entre copains et meubler les heures creuses de la journée notamment des jours de repos et des vacances scolaires. Approchés pour avoir leurs impressions, des adolescents de la cité nous diront : «Nous sommes très contents de la réhabilitation de ce stade qui a bien changé d'aspect ! Désormais, nous allons évoluer sur un terrain sans risque de nous blesser, comme c’était le cas avant. Ce sera un vrai plaisir de jouer sur du gazon synthétique. J'espère que d'autres terrains vont voir le jour dans toutes les cités de la ville», appelleront-ils de leurs vœux. Pour rappel, ce projet a été réhabilité au terme d'un marché octroyé, pour une enveloppe financière de l'ordre de 3,2 millions de dinars.

