Un mort et un blessé grave

Un drame s’est produit avant-hier dimanche dans la localité de Saliha, petite bourgade de la commune de Maâla, lorsque deux hommes ont été littéralement ensevelis sous les gravats d’un mur en construction qui s’est effondré. L’un des deux hommes, répondant aux initiales K. N. et âgé de 27, a été grièvement blessé. Il a été évacué dans un état critique vers l’hôpital de la ville à bord de l’ambulance de l’APC de Lakhdaria. La deuxième victime, âgée de 38 ans et répondant aux initiales de H. S., est décédée sur place. Les éléments de la Protection civile de l’unité secondaire de Lakhdaria sont intervenus avec les éléments de la Gendarmerie nationale ainsi que les services de la municipalité. Même si l’érosion du sol suite aux intempéries semble être la piste la plus plausible, une enquête a été ouverte pour déterminer avec exactitude les circonstances de cet accident, qui a endeuillé une famille. Les deux hommes, ouvriers de leur état, sont originaires de la localité de Takoucht, à Lakhdaria.

Hafidh B.