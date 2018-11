Assif Aâbbas en crue

Par DDK | Il ya 14 minutes | 16 lecture(s)

Assif Aâbbas est une rivière qui prend naissance de la confluence entre l'Amarigh et le Sahel.

Elle traverse les communes de Boudjellil, Tazmalt et Aït R'zine pour se déverser dans l'oued Soummam, qui, lui, prend origine à partir de la localité d'Akbou. Les dernières pluies qui sont tombées sur la région ont fini par provoquer une forte crue de l'oued Assif Aâbbas. Les flots grondent en donnant un spectacle plutôt rare, car, ces dernières années, cette rivière s'animait de moins en moins à cause de la sécheresse. A présent, avec le retour «tonitruant» des pluies, ce cours d'eau s'est «réveillé» avec des crues de plus en plus violentes, menaçant de submerger les terres agricoles le longeant, notamment les oliveraies. Les oliviers risquent d’être détruits et le sol de devenir inculte à cause de son envahissement par le limon et le sable. Il faut savoir que sa «furie» ne va pas s'estomper de sitôt, car il est alimenté par d'autres affluents de moindre importance mais qui charrient de grandes quantités d'eau. Par ailleurs, les plus avertis dans la région déplorent le fait que toute cette manne hydraulique que n'est pas exploitée au profit de divers secteurs, comme l'agriculture. Les gargantuesques quantités d'eau qui coulent chaque jour dans ce cours d'eau vont malheureusement rejoindre le Soummam qui, à son tour, déversera ses eaux dans le bassin méditerranéen sans profiter à l’économie de la wilaya. «Cette ressource hydrique qui n'est pas emmagasinée, ni traitée d'ailleurs, pouvait, si elle était exploitée, profiter à l'agriculture et à l'industrie et servirait même à la consommation ménagère si les moyens de sa dépollution et de son stockage étaient mis en œuvre», regrette-t-on.

Syphax Y.