La protection de l’environnement vue par les écoliers

Par DDK | Il ya 14 minutes | 15 lecture(s)

Il va sans dire que la protection de l’environnement passe par l’éducation des jeunes générations. C’est dans cet esprit que les membres de l’association culturelle «Assirem Umazigh» du village de Boumelal, dans la commune de Chemini, ont pris l’initiative d’organiser, dernièrement, un concours de dessin destiné aux enfants de l’école primaire Kessi Abdeslam. Le thème choisi par les organisateurs se rapporte, donc, à l’environnement, selon le président de l’association, Zahir Boualit. «Le concours est ouvert depuis le 4 novembre et s’étalera jusqu’au 8 du même mois. La remise des prix se fera vendredi prochain», précise-t-il. Ainsi, les écoliers sont sollicités pour participer à ce concours mettant en avant la protection de l’environnement et la propreté au village, à l’école et à la maison. Les idées ne manquent pas chez les chérubins. De leur imagination fertile sont déjà nées des œuvres tout à fait originales et colorées. Cette initiative permet donc aux élèves du cycle primaire de participer à l’assainissement de leur cadre de vie, en les accompagnant à devenir protecteurs de l’environnement, explique-t-on. Déposer ses ordures dans des poubelles est un geste anodin mais ô combien important pour la sauvegarde d’un environnement sain et propre. «Le dessin participe au développement intellectuel de l’enfant», dixit un enseignant à l’école primaire de Boumelal.

Bachir Djaider