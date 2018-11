Les lauréats des meilleurs récits et dessins primés

Par DDK | Il ya 14 minutes | 13 lecture(s)

Les représentants de la direction de la salle du 8 Mai 45 de la ville de Kherrata ont procédé, dans la soirée de vendredi dernier, à la remise de cadeaux aux lauréats du concours des meilleurs récits et dessins ayant pour thème la date historique du 1er novembre. Un concours destiné aux élèves des établissements scolaires des cycles primaire et moyen de la commune de Kherrata. Cette manifestation à cachet historique, organisée du 20 octobre au 2 novembre derniers, a enregistré la participation de 123 élèves. Après délibérations, le jury a arrêté 3 lauréats pour chaque discipline. Les primés sont Boulkis Rachda, Snani Ayssem, Hay Rouya, pour le dessin, et Hocine Anfal, Touati Anfal et Amour Mériem concernant le récit. A noter que toutes les lauréates ont moins de 12 ans. La cérémonie de remise des prix a eu lieu devant une assistance fort nombreuse, composée majoritairement des élèves issus des différents établissements scolaires et de leurs parents. Le nombreux public présent a assisté à une soirée animée, une ambiance des grands jours que la localité a rarement connue ces dernières années, grâce au riche programme éducatif et culturel tracé pour l’occasion. La cérémonie a été ponctuée des chants patriotiques et des pièces théâtrales retraçant la guerre de Libération nationale. L’occasion était aussi propice pour évoquer le parcours de lutte de Lalla Fatma N’soumer, surnommée l’héroïne des montagnes du Djurdjura, dans une pièce théâtrale de la troupe En-Nahda El-Méliania (Boumerdès) mettant en scène sa bravoure et ses hautes qualités de guerrière. Enfin, il y a lieu de signaler que l’organisation n’a souffert d’aucune défaillance, dans la mesure où toutes les conditions favorables à la réussite d’un tel événement ont été réunies par l’encadrement de la salle du 8 Mai 45.

Slimane Zidane