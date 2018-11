Réhabilitation des écoles primaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Pour en finir avec la vétusté et l’exigüité des établissements scolaires de la commune de Sidi Aïch, qui connaît un boom démographique appréciable, l'APC a dégagé plusieurs enveloppes financières pour leur réhabilitation. Ainsi, l'école primaire des filles du chef-lieu est concernée par une opération de grosses réparations et de réhabilitation des sanitaires pour un montant de 2,1 millions de DA. Dans le même contexte, un autre projet sera bientôt lancé. Il portera sur la réfection de l'étanchéité de trois classes et logements de fonction de l'école primaire du village Maâla, pour une enveloppe financière de 1 million de DA. L'école sise au lieu-dit Rive Soummam est aussi concernée par des travaux d'étanchéité de pas moins de quatre classes, dont les toitures sont sujettes aux infiltrations des eaux pluviales. Le montant alloué à cette opération est de l’ordre de 1,1 million de DA. Dans le même sillage, il est projeté l'ouverture d'un crédit pour la prise en charge des frais d’entretien et de gardiennage des écoles primaires pour une cagnotte de 4 millions de DA. Par ailleurs, au chapitre des réalisations récentes, il est à retenir entre autres, la livraison du projet du stade de proximité du quartier Azrinouh. Ce terrain de foot a été revêtu en gazon synthétique, au grand bonheur des jeunes du quartier qui disposent désormais d'un équipement public digne de ce nom qui leur est dédié pour meubler les heures creuses de la journée. Notons que ce terrain est le deuxième du genre à être réalisé cette année dans la région, après celui du quartier dit la Cnep !

S. Y.