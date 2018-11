700 arbustes plantés

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Une vaste campagne de reboisement a été organisée par la municipalité de Tinebdar au début du mois courant. Pas moins de 700 plants ont été remis aux comités de village à dessein de parer à d’éventuels glissements de terrain, tout en renforçant le parc végétal de la commune. Les principales espèces plantées sont l’eucalyptus, le frêne et le cèdre libanais, dont la dimension varie entre 20 à 25 millimètres. Le chef de l’exécutif communal dira veiller étroitement à ce que le projet soit une totale réussite. Ces arbustes ont été plantés par les services de la municipalité, les comités de village, les scouts de Tinebdar, le groupe Assirem et le CRA local, qui n’ont pas hésité à participer à cette vaste campagne de reboisement, coïncidant avec la période de la commémoration de la fête du 1er novembre. A signaler que les responsables de la commune se sont fixé l’objectif de planter plus de 1 000 arbres avant la fin de l’exercice 2018. Selon un membre de l’exécutif communal, ladite campagne de plantation vise à regarnir les fosses vides, remplacer les arbres malades, régénérer le couvert végétal et renforcer les sols pour se prémunir contre tout glissement. «L'opération de plantation s'est déroulée dans de bonnes conditions, notamment avec l'adhésion d'une très large frange de la population. Notre politique reconnaît l’arbre comme un élément essentiel dans l’environnement, afin d’améliorer la qualité de vie», indique-t-on.

B Djaider.