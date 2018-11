Un bus scolaire enfin mobilisé

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Les élèves des villages Louta, Aït Zadi et Tissira, dans la commune de Chemini, parcouraient des kilomètres à pied pour rejoindre leurs classes. Face à l’absence de ramassage scolaire qui pénalisait lourdement les élèves de ces trois patelins, les parents d’élèves n’avaient de cesse d’exhorter les responsables à mettre à la disposition des écoliers un moyen de transport. Un problème réglé récemment, affirme une source locale. Un bus scolaire se charge, en effet, depuis quelques jours de transporter les écoliers depuis leurs villages jusqu’à leur école primaire, sise en contrebas du chef-lieu de la commune. Notons que le chauffeur du bus assure le transport la matinée et le soir, car à midi, les écoliers déjeunent à la cantine de l’établissement. Ainsi, les parents n’auront plus à s’inquiéter outre mesure pour leurs chérubins, qui n’auront plus à rejoindre leur école à pied avec le risque imminent de se faire écraser par les automobilistes. «C’est une belle initiative. Nos écoliers ont été pénalisés durant des années par l’absence d’un bus assurant le ramassage scolaire. En période hivernale, leur calvaire et le nôtre s’aggravait», témoigne un parent d’élève du village Louta.

Bachir Djaider