La traditionnelle Zerda perpétuée à Achrouf

À Taskriout, particulièrement à Aït Idris, les citoyens continuent de perpétuer les traditions léguées par leurs ancêtres. Bien que certaines coutumes aient fini par disparaître, certaines sont toujours d’actualité, parmi lesquelles “Timechret”, dite aussi Zerda. Une coutume qui consiste à égorger pendant les mois qui précédent la saison des labours un ou plusieurs bœufs en guise de sacrifie, pour en distribuer équitablement la viande à toutes les familles constituant un village. La semaine dernière, ce rite a été organisé encore une fois à Aït Idris en l’honneur de «Patachou», un des enfants du village décédé, il y a quelques mois, dans un accident de voiture à Bordj-mira, chef-lieu de la commune de Taskriout. Ce fut au niveau d’une ancienne mosquée appelée Achrouf que cette opération a eu lieu. Cinq bœufs ont été sacrifiés en plus de plusieurs têtes de caprins représentant des dons ou «Louaâdi», dans le jargon local. Pas moins de 710 quartiers de viande ont été répartis sur l’ensemble des foyers. Pour avoir sa part, il faut préalablement s’acquitter d’une somme de deux mille dinars, mais, plusieurs parts ont offertes gratuitement aux veuves, aux orphelins et aux nécessiteux. Vieux, jeunes, enfants : ils étaient nombreux à se rendre à Achrouf dès les premières heures de la matinée. C’est dire que les jeunes ont vite pris la relève pour mener à bien ces pratiques séculaires. Avant l’entame des corvées et la distribution des quotas de viande, une minute de silence a été observée à la mémoire de celui qui avait l’habitude de tout coordonner dans le village. Malgré sa disparition, «Patachou» a marqué de son empreinte son patelin, ayant été bienveillant, sage et gai. Au-delà du rite, des traditions comme Zerda offrent l’avantage d’assembler les villageois autour d’une ambiance d’entraide et de solidarité. En outre, elles permettent à tous, notamment les défavorisés, de se permettre le produit hors de prix qu’est la viande rouge, une denrée dont le coût n’arrête pas de prendre l’ascenseur.

Sami D.