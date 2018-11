Une caravane médicale aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La 20e édition de la caravane médicale qu’organise régulièrement l’Association des amis de la faculté de médecine de Béjaïa se dirigera aujourd’hui samedi au village historique Kelaâ N’Ath Abbes, dans la commune d’Ighil Ali. Les habitants de cette localité et des bourgades voisines profiteront, en l’espace d’une journée, de consultations gratuites en diverses spécialités. Des médicaments seront aussi distribués à titre gracieux par les membres de l’association, en sus du dépistage du diabète et de communications d’information et de sensibilisation. Ceci a été, bien entendu, préparé minutieusement par les organisateurs qui ont préalablement organisé des réunions au niveau de l’école primaire dudit village, en présence des autorités locales, dont le chef de daïra.

A Gana.