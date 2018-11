Le commerce de l’olive interdit jusqu’au 1er décembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Le vol des récoltes d’olive revient avec récurrence à chaque saison de cueillette dans la quasi totalité des régions de Kabylie. Une pratique qui hante l’esprit de tous les oléiculteurs.

À Tinebdar, dans la wilaya de Bejaïa, le comité de village semble avoir pris les devants pour dissuader toute tentation de maraudage des récoltes. Et pour ce faire, un chapelet de lois a été instauré, la semaine dernière, lesquelles devront être appliquées dans toute leur rigueur par l’ensemble des villageois de Tinebdar. Il faut dire que ces dernières semaines, une bonne partie de la Kabylie attend avec impatience le coup d’envoi pour la cueillette des olives. Cet événement ô combien important pour les villageois qui implique aussi des codes et des règlements. C’est pour quoi, dans cette commune, le comité de village vient d’instaurer l’interdiction d’achat et de vente des olives avant le 1er décembre. Communément appelée ″Aεellaq n lmizan″ (suspension de la balance), cette tradition se veut de dissuader les maraudeurs tout en permettant aux paysans de ramasser leurs récoltes dans de bonnes conditions. Cependant, selon cette charte établie, toute personne qui enfreindra cette règle est passible d’une amende. Il est vivement recommandé aux citoyens de la commune de se conformer aux règles convenues, approuvées par l’ensemble des patelins. L’exploitation des oliveraies en Kabylie est principalement une affaire de familles. Tout le monde participe en mettant la main à la pâte. Cette année, la récolte s’annonce de bon augure eu égard aux importantes chutes de pluie enregistrées en octobre et au début du mois en cours. Le fruit noir s’est gorgé d’eau en doublant de volume. Certains oliviers se sont ployés sous le poids de leurs fruits tant prisés par les habitants. Le temps ne semble avoir eu aucune influence sur l’effervescence qui entoure l’arrivée de ce rendez-vous que d’aucuns ne veulent rater. Les hommes ont déjà investi les oliveraies, s’affairant à nettoyer leurs parcelles de terrain à dessein de faciliter la tâche lors de la cueillette.

Bachir Djaider