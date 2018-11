Projet d’ouverture de pistes agricoles

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Guidés par le souci de tirer de sa léthargie l’économie paysanne, en insufflant une nouvelle dynamique à l’activité agricole, les responsables de l’APC de Timezrit ont intégré dans le plan d’action de la collectivité pour l’année en cours, une foule de projets en rapport avec l’aménagement et l’ouverture de pistes agricoles. «On nous a accordé l’ouverture d’un linéaire de 8 km de pistes agricoles, dont la prise en charge sera assurée par la conservation des forêts. L’entreprise réalisatrice sera à pied d’œuvre dans les prochaines semaines. En parallèle, la municipalité a entrepris de réaliser plusieurs opérations similaires. Leur mise en œuvre interviendra incessamment», a informé un responsable de l’APC, selon lequel un linéaire cumulé de plus de 20 km de pistes sera ouvert à l’issue de ces projets. Il est entre autres, retenu dans ce programme, l’ouverture et l’aménagement d’une piste pour relier le village El-Had, en surplomb du chef-lieu communal, à la cité Iderraken, située à quelques encablures de l’Oued Soummam. Il est aussi projeté l’ouverture de pistes pour faire jonction entre le village Amsiouen et le village El Khemis, Amsiouen-Ighil Outouaf et Amsiouen- Thala Ighanimen. Comme il fallait sans doute s’y attendre, l’annonce de la réalisation prochaine de ces projets a suscité des réactions d’approbation chez les villageois, notamment les acteurs du monde rural de la région : «Il y a des porteurs de projets dans l’arboriculture, l’aviculture et l’élevage bovin qui n’attendent que l’ouverture de ces pistes pour pouvoir déployer leurs activités», dira un paysan du village Ighil Outouaf. «Il ne peut y avoir l’ébauche d’un quelconque investissement, sans un maillage de pistes. On ne peut même pas accéder à nos champs pour éteindre un incendie. Ce projet nous donne de solides motifs d’espoir pour l’avenir», se félicite un autre villageois d’Amsiouen.

N Maouche.