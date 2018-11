Reprise des travaux au centre culturel

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Après des mois de suspension, les travaux du chantier du centre culturel, au chef-lieu communal de Boudjellil, ont repris, au grand bonheur des jeunes de la localité qui attendent impatiemment la livraison de cet équipement public qui leur est dédié. En effet, comme constaté in situ dernièrement, les travaux d'achèvement du centre culturel ont repris avec une cadence soutenue qui en dit long sur la velléité de finaliser, une bonne fois pour toutes, ce projet qui n'aura que trop traîné. Le gros œuvre de la structure étant complètement achevé, il ne reste à présent que la boiserie et les travaux de finition et de ravalement de façade. C’est une enveloppe d'environ 10 millions de DA qui a été dégagée sur budget de wilaya pour la reprise et l'achèvement de ce chantier, qui a tenu en haleine tous les habitants de cette localité, laquelle ne dispose malheureusement pas d’espaces de culture et de loisirs pour permettre aux jeunes de meubler les heures creuses de la journée. Accosté pour avoir son avis à ce sujet, un jeune trentenaire de Boudjellil se félicitera: «Ça fait plaisir de voir les travaux reprendre au chantier du centre culturel. Je me souviens de la pose de la première pierre de ce projet qui date de plus de 10 ans ! Cependant, je souhaite que les travaux ne s'arrêtent cette fois-ci qu’à la livraison du centre culturel tant attendu par les jeunes de notre village». Par ailleurs, si le chantier du centre culturel a redémarré, celui de la bibliothèque communale, implanté à proximité du lycée de la même localité, traîne. Cet équipement est resté l'état de gros œuvre, au grand dam des bibliophiles. Pour sa part, la maison de jeunes de Boudjellil sera opérationnelle dès le mois de février 2019, selon la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. En visite dans la région la semaine dernière, le wali a insisté sur le respect des délais de réalisation impartis.

Syphax Y.