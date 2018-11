Des projets au profit des villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

La commune de Tamokra, située à 90 km au Sud-ouest du chef-lieu de Béjaïa, connaît une véritable léthargie économique qui n'est pour faciliter la vie à ses 8 000 habitants. La dizaine de villages qui compose cette municipalité est déshéritée et vit des maigres subventions de l'État. Tout manque ou presque dans ces contrées haut perchées. Les insuffisances sont criantes et concernent tous les volets, notamment l’aménagement. L'extension urbaine que connaissent ces patelins n'est pas suivie dans son «sillage» du raccordement aux commodités de base comme l'AEP, l'assainissement, etc. Néanmoins, en dépit de cela, les autorités locales tentent tant bien que mal de défaire l'écheveau pour améliorer un tant soit peu le cadre de vie des citoyens de cette région rurale. Et pour cela, des projets entrant dans le cadre de l'aménagement urbain ont été inscrits par l'APC pour essayer de venir à bout des difficultés auxquelles la population de la commune est confrontée. Ainsi, des projets sont en voie de lancement, étrennant la phase des consultations, à l'exemple du projet qui a trait à l'aménagement et au revêtement du chemin communal allant du CW23 au siège de l'agence postale du chef-lieu de Tamokra. Une autre opération retenue se rapporte à l'achèvement du chemin communal allant du CW23 au village Bicher, sur une distance de 3 700 mètres linéaires. Enfin, un projet d'extension et de réhabilitation du réseau de l'assainissement touchera divers quartiers des villages Touffirt et Tizi AIdel. A cet effet, et pour attribuer éventuellement ces marchés, l'APC a d'ores et déjà lancé des avis de consultation pour la sélection d’entreprises.

S. Y.