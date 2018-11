Pose des câbles à Amtik n'tafath

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les travaux de branchement à la fibre optique ont commencé il y a une semaine à Amtiq N'tafath, dans la commune de Béjaïa, au grand bonheur des plusieurs milliers d'habitants de ce village. Ainsi à la faveur de cette opération, les villageois d'Amtiq N'tafath pourront dans très peu de temps disposer de cette commodité dont l’importance n’est plus à démontrer de nos jours. Les engins mobilisés à cet effet ont creusé des tranchées sur les abords de la chaussée pour la pose de gros câbles. De géantes bobines ont été, en effet, déposées sur l'accotement de la route et des techniciens sont, pour l’heure, à pied d'œuvre pour remblayer les tranchées après la finalisation des travaux de pose des câbles. Dans les deux cafés du village, l'arrivée effective d’Internet dans les foyers est devenue le centre principal des discussions entre jeunes. «De toute évidence, commentent-ils, les premiers à être branchés au réseau Internet seront bien sûr le bureau de poste, l'antenne communale, le CFPA et l'école primaire». «Puis ils (agents d’Algérie-poste) passeront, susurre-t-on, aux habitations individuelles de ceux qui ont formulé la demande d'abonnement au téléphone fixe et à Internet». Pour les maisons groupées, le branchement ne poserait aucun problème, mais pour celles qui sont éloignées du centre du village et espacées de plusieurs centaines de mètres, l’on se demande si Algérie télécom va les brancher gratuitement en installant des poteaux à travers les champs ou leur demander une participation financière. Dans les mêmes lieux publics, des personnes d'un certain âge veulent, avant Internet, de l'eau toute l'année dans les robinets et du gaz de ville «pour en finir avec les encombrantes et lourdes bouteilles de gaz».

B Mouhoub.