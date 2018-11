La récolte d’olives en baïsse

Par DDK | Il ya 12 minutes | 18 lecture(s)

L’olivaison 2018/2019 dans la commune de Tamokra connaît un recul du volume des récoltes .

«Cette saison, nous allons sans doute perdre en quantité et en qualité. Plusieurs indices laissent entrevoir un maigre bilan, bien plus mauvais que celui de la campagne précédente», suppute un paysan du village Bicher, le plus peuplé de la circonscription. Facteur de production clé, le climat a joué cette année en défaveur de la filière. Les apports pluviaux du printemps dernier, rappelle-t-on, ont eu un impact négatif sur la fructification. «Les pluies sont tombées pendant la période de floraison, ce qui a induit une chute importante des fleurs et donc un manque à gagner considérable en fruits», relève un fellah du village Tizi Aïdel. Plus flegmatique, un exploitant du village Boutouab renchérit : «Nous ne pouvons pas tout avoir. Après un épisode pluvieux intervenu inopportunément, nous avons eu un été relativement clément et sans incendies. Ce sont les aléas de la nature avec lesquels il faut composer», dispose-t-il. Composés essentiellement de la variété Azeradj, les oliviers déclinent des charpentières clairsemées, un feuillage flétri et des baies ratatinées, se relevant laborieusement d’une longue et éprouvante période de sécheresse. «Les derniers pluies ont quelque peu revigoré les olives, qui ont encore du temps pour gagner en grosseur», dira un septuagénaire de Tamokra. D’aucuns évoquent la notion d’alternance, qui veut qu’à une olivaison opulente succède une autre plus chiche. Les travailleurs de la terre s’en accommodent sans faire la fine bouche. Par ailleurs, apprend-on, la mouche de l’olive, un ravageur tant redouté par les oléiculteurs, s’est invitée dans la quasi-totalité des vergers de la circonscription. Dans certains vergers, signale-t-on, l’infestation du fruit a largement dépassé le seuil de nuisibilité. «C’est un motif d’inquiétude supplémentaire, car à chaque fois que le parasite se développe dans le fruit, l’huile issue de la trituration est de qualité médiocre», souligne un citoyen de Boutouab.

N Maouche.