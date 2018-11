Y a-t-il réellement un projet de gare routière ?

Par DDK | Il ya 12 minutes | 17 lecture(s)

Annoncé en grande pompe il y a des années, le projet de réalisation d'une gare routière au quartier Tiouririne, situé à la périphérie de la ville de Tazmalt, demeure toujours au stade de vœu pieux. En effet, bien qu'une assiette de terrain ait été dégagée pour ce projet, tant attendu notamment par les centaines d'usagers qui transitent quotidiennement par cette localité, ce dernier tarde à voir le jour. Les différents arrêts de fourgons et de minibus «éparpillés» à travers cette ville sont exigus, inadaptés à l'activité du transport de voyageurs et accusent des manques en aménagement, équipements et mobiliers urbains y afférents (bancs, abribus, toilettes, points d'eau, trottoirs, etc.). Dans cette agglomération qui s'étend tous azimuts, il existe quatre arrêts qui desservent plusieurs localités. Ces espaces sont étroits et mal placés dans cette ville qui grouille de monde, surtout durant les matinées et les heures de pointe. L’arrêt des minibus qui desservent la ville de Béjaïa est pourvu d'un seul abribus, vétuste et délabré. Les véhicules de transport stationnent l'un derrière l'autre dans la promiscuité, vu le manque d’espace dans ces lieux qui jouxtent le cimetière des martyrs, aux Quatre chemins de la ville. L'autre arrêt se rapporte à celui qui dessert la ville d'Akbou et qui longe le parc communal. Cet endroit est aussi exigu, et les fourgons et autres minibus se disputent l’espace à stationner non sans rétrécir la chaussée et provoquer des encombrements. L'arrêt des fourgons qui font la navette entre Tazmalt et Ath Mellikèche n’est mieux loti. Cet espace, qui longe le siège de la daïra de Tazmalt, à Merlot I, est, certes vaste, mais manque de mobilier urbain et d’aménagements. Le terrain de stationnement devient marécageux à la moindre goutte de pluie et est exposé au soleil. Le quatrième et dernier arrêt est situé au lotissement Chaouati, à la sortie Sud de la ville. Jouxtant la RN26, cet espace communique entre les villes de Tazmalt et M'Chedallah. Actuellement, il se trouve dans un état lamentable et se dégrade de plus en plus à cause, notamment, des intempéries. Les voyageurs éprouvent toutes les peines du monde à mettre les pieds dans cet arrêt tellement les flaques d'eau et la boue le «tapissent». Les usagers de ces différents arrêts ne demandent que la réactivation de ce projet et sa réalisation pour hisser Tazmalt au rang d'une ville au sens propre du mot.

Syphax Y.