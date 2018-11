L’EPSP déménage

Par DDK | Il ya 12 minutes | 17 lecture(s)

L’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Sidi Aïch vient de délocaliser ses services dans une nouvelle bâtisse spacieuse et flambant neuf. «Le déménagement a eu lieu au cours de la première semaine de ce mois de novembre. Ce nouveau siège, déployé sur quatre niveaux, permet de rassembler tous nos services éparpillés un peu partout, et aidera notre personnel à travailler dans de meilleures conditions», a déclaré le directeur de l’EPSP. Érigé à proximité de la polyclinique de la ville, le nouveau siège abrite désormais le service d’épidémiologie et de médecine préventive. Cette dernière était logée dans des locaux délabrés, situés en contrebas. On y trouve aussi le service de médecine du travail, lequel a occupé pendant longtemps une aile de la polyclinique de Tinebdar. Idem pour la pharmacie et le magasin, domiciliés au niveau de la polyclinique d’El-Flay. «En concertation avec le directeur de l’hôpital de Sidi Aïch, nous allons ouvrir des bureaux de consultations spécialisées, afin de désengorger l’unité d soins médicalisée de Timzeghra. Celle-ci n’assurera plus que les consultations en chirurgie», informe le premier responsable de l’EPSP.

N. M.