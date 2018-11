441 personnes dépistées

Par DDK | Il ya 12 minutes | 17 lecture(s)

La campagne de dépistage du cancer colorectal se poursuit à la polyclinique d’Adekar. Un staff médical et paramédical est mobilisé pour prendre en charge cette opération initiée dans le cadre du plan anti-cancer, et dont Bgayet est désignée wilaya-pilote. «Le dépistage est indiqué pour les personnes âgées entre 50 et 74 ans. Chez cette frange de la population, nous avons dépisté 441 sujets», fait savoir un médecin de santé publique engagé dans cette campagne pluriannuelle. Selon notre interlocuteur, les personnes dépistées sont majoritairement issues des communes d’Adekar, Béni Ksila et Taourirt Ighil. «Le dépistage a donné lieu à 34 cas positifs, lesquels sont orientés vers les services du CHU de Bgayet pour y subir des examens complémentaires et approfondis», a révélé le toubib. Les personne dépistées positives, a-t-il précisé, ne sont pas forcement des cas de cancers avérés. Il s’agit de simples suspicions qui nécessitent un étaiement de diagnostic. Un membre de l’équipe médicale engagée dans cette opération relève un sursaut de conscience de la population-cible. «Même si, convient-il, il y a encore des efforts à faire pour parvenir à une meilleure adhésion à ce dépistage, qui est à la fois simple, anonyme et gratuit». Classé en 2e position derrière le cancer du poumon, le cancer colorectal a connu une progression fulgurante au cours de ces dernières années, constate-t-on. La meilleure parade pour enrayer la propagation de ce mal, insiste-t-on, réside dans le dépistage précoce, la prévention et la lutte contre les facteurs de risque. «On devrait songer à se réapproprier le régime alimentaire de type méditerranéen, riche en fruits et légumes et pauvre en graisses et en sucres. Il est aussi recommandé de se faire dépister régulièrement à partir de l’âge de 50 ans. Ces deux règles d’or que l’on a tendance à bannir sont le meilleur rempart contre cette maladie, devenue un véritable problème de santé publique», plaide un praticien de la santé.

N Maouche.