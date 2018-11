La population appréhende

Par DDK | Il ya 55 minutes | 74 lecture(s)

La localité de Tamokra semble avoir perdu sa quiétude. Des habitants s’inquiètent de plus en plus de la recrudescence de certains fléaux qui altèrent la sécurité des personnes et des biens.

Selon les citoyens, il semble qu'il y ait beaucoup de personnes étrangères à la région qui s'adonnent à la boisson sur les accotements du CW23, qui passe par cette commune, en laissant sur place des monticules de déchets, dont des canettes de bière vides. L'environnement dans ces contrées perchées au panorama à couper le souffle se trouve agressé, surtout dans la région montagneuse Adrar Oumaza, qui surplombe cette municipalité, où les détritus et autres ordures laissés par des automobilistes passant par là s’amoncellent en dépotoirs polluant et amochant ces lieux paradisiaques recelant des pineraies à perte de vue. Cette situation n'a pas échappé bien évidemment à la population locale qui dénonce les comportements de ces automobilistes qui jettent des canettes vides de par les vitres de leurs voitures ou piquent-niquent sur les abords des chemins parcourant cette localité et les rivages du barrage de Tichy Haf, en laissant des amas de déchets sur place. L’autre problème soulevé concerne le vol des récoltes agricoles et des ruches d'abeilles, perpétré dans les champs proches des chemins parcourant cette région. D'aucuns craignent davantage le vol des récoltes d'olives, sachant que la campagne de la cueillette ne tarderait pas à être lancée. Le chapardage qui a connu une hausse inquiétante ces dernières années crée beaucoup d'angoisse et de soucis aux propriétaires des oliveraies. Et pour finir, il est déploré la chasse du gibier à outrance dans ces contrées, où les animaux sauvages à la chair comestible sont en proie à une chasse sans merci et à toute saison !

Syphax Y.