Dépistage demain du diabète et de l'hypertension

De nos jours, les maladies chroniques connaissent une courbe ascendante.

Outre le facteur héréditaire, des maladies comme le diabète, l’hypertension artérielle, les cancers, les troubles alimentaires sont favorisées par les changements alimentaires qu’a connus la société, avec l’introduction d’un régime riche en gras, sucre et sel. Tous les spécialistes s'accordent à dire que ces maladies, dites du siècle, ont carrément explosé ces dernières années, avec des cas de plus en plus fréquents, y compris parmi les enfants. Néanmoins, comme les maladies chroniques mettent souvent un certain temps pour se manifester chez leurs porteurs, du fait de leur caractère insidieux comme à, juste titre, le diabète et l'hypertension artérielle, la prévention et le dépistage demeurent les seules «armes» à même de les détecter à temps afin d'en éviter d'éventuelles complications. A cet effet, les associations regroupant des patients atteints de différentes affections, comme les diabétiques, en collaboration avec des médecins volontaires, organisent de temps à autres des caravanes et des journées de sensibilisation et de dépistage. Cette fois-ci, c'est au tour de l'Association des diabétiques de la daïra de Timezrit d'organiser une journée de dépistage du diabète et de l'hypertension, en collaboration avec l'EPSP de Sidi Aïch. La manifestation est prévue pour mercredi à partir de 9 heures, dans plusieurs structures sanitaires de la daïra. Pour ce faire, une équipe médicale pluridisciplinaire sera mobilisée. La caravane fera escale au niveau des 6 structures sanitaires existantes. Ainsi, la polyclinique de Timezrit chapeautera pour cette manifestation la population de pas moins de 6 villages, à savoir Akabiou, Oulmane, Amessali, Taourirt, Tililit Tiansert et Tizi. Le centre de santé du village El-Had couvrira 7 villages, la salle de soins de Tasga aura sous sa coupe 5 patelins, le centre de santé Ideraken couvrira 4 bourgades, la salle de soins d'Ighil Amar verra la prise en charge des habitants de 6 villages, et, enfin, la salle de soins d'Amssiouène chapeautera les habitants de pas moins de 4 villages.

S. Y.