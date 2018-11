Des associations interpellent le wali

Par DDK | Il ya 55 minutes | 76 lecture(s)

Pas moins de douze associations de la commune de Taskriout ont écrit récemment au wali de Béjaïa concernant l’éventuelle délocalisation du projet de la salle omnisports destiné à la daïra de Darguina. Elles ont surtout exhorté le premier magistrat de la wilaya à ne pas délocaliser ce projet, même si, à ce jour, aucune assiette foncière n’a été retenue pour accueillir ce projet au niveau du chef-lieu de daïra et de commune de Darguina. Le relief de cette dernière et son déficit en matière de ressources foncières représentent une entrave majeure. Plusieurs inspections pour le choix du terrain ont été déjà effectuées par les autorités de Darguina, mais aucun site n’a été retenu. Pour éviter que cet équipement public soit construit loin du territoire de la daïra, les associations de Taskriout proposent son implantation au niveau de leur commune, «puisque des terrains d’assiette y sont disponibles», arguent-elles. D’après elles, les autorités municipales ont déjà exprimé leur approbation, assurant de faire de leur mieux pour que le projet soit mené à bien. Ceci sachant que la localité accuse un déficit énorme en matière de structures sportives. L’implantation de cette salle au niveau de la commune de Taskriout représenterait une bouffée d’oxygène pour une jeunesse «en panne de débouchés sur le plan sportif», dit-on. Actuellement, les disciplines sportives pratiquées à Taskriout se réduisent au karaté au niveau d’une salle construite il y a plus de 30 ans et manquant de presque tout. Aussi, la disponibilité de terrains déjà viabilisés à proximité de la RN9 représente aux yeux de ces associations un atout appréciable qui pourrait faire pencher la balance en faveur du chef-lieu communal de Taskriout. D’après elles, il serait «absurde d’ériger une salle omnisports moderne et de cette envergure dans un endroit difficilement accessible». Les associations de Taskriout tiennent, cependant, à ne pas «froisser» les associations de jeunes de la commune de Darguina qui ont longtemps milité et combattu pour décrocher ce projet. «Mais l’essentiel est de ne pas voir cette salle omnisports filer loin du territoire de la daïra», estime-t-on

Sami D.