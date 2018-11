La campagne oléicole lancée

Par DDK | Il ya 55 minutes | 77 lecture(s)

Le week-end dernier a été marqué par le coup d’envoi de la campagne oléicole dans la commune de Tifra. Le boucan des enfants qui ont accompagné leurs parents dans les champs a donné à ce premier jour de cueillette l’allure d’une kermesse bucolique. «À vrai dire, nous avons commencé à investir nos champs depuis plusieurs semaines, pour les travaux de désherbage, de nettoyage et de ramassage des olives tombées par terre, afin de les sauver de la pourriture», fait savoir un citoyen du village Laâzib. Concernant la cueillette proprement dite, informe-t-on, une règle communautaire, du reste scrupuleusement observée, a fixé l’échéance de son lancement à la fin de la première semaine du mois de novembre. «Les infractions à cette règle sont passibles de sanctions. Néanmoins, les villageois y adhèrent de plein gré, car convaincus de son bien-fondé et de ses bénéfices», souligne un sexagénaire de Tifra. De l’avis des propriétaires d’oliveraies, le bilan de la présente olivaison s’annonce tout juste moyen. D’aucuns prévoient d’engranger des volumes d’oléagineux bien moins importants que lors de la campagne précédente. En effet, à l’unanimité, les villageois notent une fructification modérée des charpentières, laissant présager une piètre récolte. «Les pluies du mois de mai dernier nous ont joué un bien mauvais tour, en ayant eu raison du potentiel floral de l’olivier. C’est dire que votre meilleur allié peut devenir votre pire ennemi», dispose un paysan du village Tizi Tifra. Certains oléiculteurs de la région redoutent les effets destructeurs des ravageurs, comme le Dacus et la teigne, dont la présence est signalée aux quatre coins de la commune. «La présence de ces parasites ne présage rien de bon. S’il est prématuré d’évaluer l’étendue des ravages occasionnés, il n’en est pas moins certain que les rendements en prendront un sacré coup», s’inquiète un citoyen de Hammam Sillal. «En définitive, tranche-t-il, il ne faut pas s’attendre à des miracles quand on ne respecte plus le cycle végétatif de l’olivier, lequel est par ailleurs privé de la taille périodique et de l’apport en fertilisants».

N Maouche.