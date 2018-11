Les habitants regrettent le blocage du CET

Par DDK | Il ya 56 minutes | 90 lecture(s)

L’APC de Boudjellil a beau planter sur les accotements des chemins parcourant la municipalité des panneaux interdisant le jet des ordures pour préserver l’environnement, mais l'incivisme de certains fait que des ordures sont déversées au pied même des panneaux.

Les chemins et routes qui traversent la municipalité donnent une vue désolante. A l’état peu enviable de la chaussée, s’ajoutent les dépotoirs sauvages qui pullulent sur ces tronçons. Dans les caniveaux longeant par exemple le CW42A, le spectacle est affligeant: des fatras d'immondices, essentiellement des emballages de boissons (eau minérale et alcool), jonchent ces lieux. Le pire, ce sont les automobilistes qui s’adonnent à la consommation de boissons alcoolisées en pleine conduite, en jetant les bouteilles et autres canettes de bière vides par-dessus les vitres. Ces bouteilles finissent par s'accumuler au fil du temps sur les accotements et les fossés qui parcourent ce chemin. L'environnement dans cette municipalité en prend un sérieux coup avec les détritus qui avancent imparablement. Cependant, là où les choses se corsent davantage, c'est sur des chemins communaux comme le tronçon Boudjellil - Mechik, ou encore Tala Lbir - Ath Ouihdane, lesquels sont longés de part et d'autre de touffues pineraies qui subissent une pollution très grave. En effet, des automobilistes et même des riverains polluent avec des quintaux de déchets et de gravats déversés par jour sur les accotements et les espaces sylvicoles alentours, sans tenir compte des répercussions graves de leurs actes. «Dommage que, dans notre commune, aucun organisme ou association puisse sensibiliser les gens sur les conséquences graves de la pollution sur l'environnement. Chacun n'en fait qu'à sa tête, et c'est toujours la nature qui en paie les frais! Le projet de réalisation d'un centre d'enfouissement technique a été bloqué par des oppositions. Résultat: l'environnement est carrément encrassé à Boudjellil. On aurait tant aimé réactiver le projet du CET», regrette un habitant de Boudjellil.

Syphax Y.