Grand volontariat de nettoyage

Œuvrer pour un environnement sain et un milieu naturel favorable à l’épanouissement du citoyen est l’objectif nodal de l’association Assirem Umazigh du village Boumelal, sis en contrebas du chef-lieu de la commune de Chemini. Dans le cadre de ses activités culturelles, sociales et caritatives, cette association a organisé une journée de nettoyage à Boumelal. En effet, les membres de l’association, assistés par des dizaines d’écoliers, ont pris part à un volontariat initié samedi dernier. Sous un crachin timide, adultes et enfants sont venus en masse pour participer à cette journée éco-citoyenne. Vêtus de gilets fluorescents et équipés de gants, les volontaires, notamment les petits enfants, ont mis la main à la pâte, en ramassant tous les déchets et autres détritus qui empoisonnaient non seulement le paysage, mais aussi la vie des habitants. Dès 8h30, les petits groupes ont arpenté tout le village afin de ramasser les détritus jonchant ses allées et recoins. A la fin de l’opération, une dizaine de sacs-poubelle ont été remplis de déchets comprenant des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium, des mégots, de la ferraille, du bois, et d'autres résidus polluants. La quantité de détritus ramassés dans la mi-journée renseigne, à elle seule, le manque de civisme flagrant de certains. Les abords de route et les caniveaux sont manifestement les endroits où les volontaires ont ramassé le plus de déchets. «Il est grand temps de sensibiliser les écoliers à ne plus jeter les contenants de leurs goûters (sacs en plastique, emballages de bonbons, de yaourt…, bouchons, canettes...). Les instituteurs, parents et éducateurs doivent être porteurs de ce message», souligne un parent d’élève. L'association en a profité pour expliquer la durée de vie des déchets dans la nature et l'importance de la préservation de l'environnement. Tous ceux qui ont participé à la journée ont été très sensibles aux «découvertes» faites près de chez eux : un nombre ahurissant de canettes de bière ainsi que des tessons en verre et de nombreux mégots de cigarettes. Dans l’après-midi, les membres de l’association ont organisé une conférence animée par Bahi Tamart, infirmier, Idiri Mohammed, enseignant au cycle primaire, et Nacer Bouazza, architecte. C’est le foyer de jeunes du village qui a abrité cet événement, auquel ont assisté de nombreux écoliers qui ont suivi avec attention les explications des conférenciers. Ces derniers ont passé en revue l’importance de préserver son milieu naturel, une condition sine qua non pour garantir un meilleur avenir aux futures générations. Dans le même sillage, un spectacle, animé par une femme clown, a hautement égayé les enfants qui s’esclaffaient à cœur joie. En guise de clôture, les cinq lauréats du concours de dessin ayant trait à la protection de l’environnement ont été primés avec des cadeaux symboliques. «Nous ciblons en premier lieu les enfants à travers leur implication dans des opérations de nettoyage. L’éducation environnementale s’inscrit dans notre programme, car nous sommes convaincus que seules la sensibilisation et la prise de conscience de la population peuvent contribuer au règlement définitif du problème de la pollution et de la prolifération des déchets», a soutenu le président de l'association, Zahir Boualit. Et d’ajouter : «Nous comptons organiser une journée de plantation d’arbres dans un proche avenir».

