La route d’Ighil Ouantar bientôt bitumée

Par DDK | Il ya 55 minutes | 76 lecture(s)

Le chemin communal desservant le village Ighil Ouantar, dans la commune de M’Cisna, sur un linéaire de 4,7 kilomètres, est sur le point d’être pris en charge, apprend-on auprès d’un responsable de l’APC. «Toutes les procédures administratives ont été bouclées. Au tout début du mois de novembre, nous avons procédé à l’attribution provisoire du marché, qui porte sur l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de l’axe routier», a fait savoir un membre de l’exécutif communal. «Le démarrage du chantier interviendra après examen de recours éventuels formulés par les soumissionnaires. Il sera alors procédé à l’attribution définitive du marché, assortie de la notification à l’entreprise d’un ordre de service de lancement des travaux», a expliqué un membre de la commission communale des marchés. Une enveloppe budgétaire d’un montant de 24,19 millions de DA a été dégagée sur le fonds de garantie et de solidarité, indique-t-on. «Nous n’avons jamais eu le sentiment d’être si proches du but, celui de voir notre chemin retapé à neuf. L’engagement des responsables de l’APC quant à la prise en charge de cette route commence enfin à épouser des contours concrets. Cela suffit amplement à notre bonheur», réagit un habitant d’Ighil Ouantar. «Il faut rendre grâce à l’Assemblée communale d’être si bien inspirée. Nous, qui empruntons régulièrement ce chemin délabré et hors du temps, mesurons l’importance de sa réhabilitation», renchérit un autre villageois, routier de son état.

N. M.