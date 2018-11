De l'aménagement pour les écoles et les villages

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

La commune d'Akfadou, située à une soixantaine de km du chef-lieu de Béjaïa, marque le pas en matière de développement local. Cette localité, peuplée d'environ 15 000 âmes, est aux prises avec diverses carences, surtout aux volets aménagement urbain, santé, jeunesse et sports, éducation... Des efforts sont néanmoins fournis afin d'atténuer l’impact des manques enregistrés. Ainsi donc, concernant l’aménagement urbain, plusieurs opérations ont été inscrites par les autorités communales, afin de venir à bout des difficultés auxquelles font face les habitants de cette région montagneuse, l'un des bastions des combattants durant la guerre de Libération nationale. Plusieurs villages sont concernés par ces projets, à l'instar de Tiniri, dont l'école primaire va bénéficier de travaux d'aménagement de ses sanitaires, qui tombent en ruine. Pour sa part, la cantine de l'école de la bourgade Imadghacène est aussi concernée un projet de réfection. Ladite demi-pension se trouve en proie à la vétusté et au délabrement. Et pour que les élèves, suivant leur cursus scolaire dans les différents établissements de la commune, puissent passer un hiver au chaud, l'APC a lancé, via un avis de consultation, une opération pour l'acquisition de poêles pour toutes les écoles de la commune. Dans le même contexte, il y a un autre projet inscrit, ayant trait au revêtement du chemin menant vers le village Ferhoun, sur une distance linéaire de 2 000 mètres. Pour sa part, la guérite du village Aourir, qui date de l’ère coloniale, verra sa réfection et désaffectation en petit musée de la révolution. Cette initiative a été saluée, au demeurant, par les habitants, notamment les anciens combattants, tant cette guérite représente tout un pan de l'histoire de la guerre de Libération nationale dans la région. Enfin, la dernière opération retenue porte sur la réhabilitation du réseau de l'assainissement du village Agueni, en butte à des avaries et à la vétusté.

Syphax Y.