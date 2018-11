Des projets attribués

Par DDK | Il ya 9 minutes | 7 lecture(s)

Malgré ses potentialités agricoles appréciables, la commune de Kendira, qui a fêté dernièrement la 3e édition de la Fête du noyer, accuse un manque cruel de moyens. Cette région, connue pour son massif montagneux de Takintoucht, peine à sortir de sa léthargie et du sous-développement à cause de multiples problèmes, d’ordre financier essentiellement. Les subventions de l'État ne suffisent pas, selon les autorités locales, pour booster l'activité économique locale et pour répondre aux sollicitations de la population, laquelle dépasse les 10 000 âmes. Les projets de développement rural dans cette municipalité se comptent sur les doigts d'une main. Il reste beaucoup à faire dans plusieurs domaines et autres volets, comme l'aménagement urbain, l'hydraulique, la santé, la jeunesse et loisirs, etc. Des projets ont été lancés, comme celui qui a trait à la réhabilitation du stade communal. Ce dernier a été doté d'une enveloppe financière en 2015, et il a fallu trois années pour qu'un autre budget soit dégagé, dans le cadre des PCD, pour achever les travaux. Dans le même sillage, une autre cagnotte, de l'ordre de 9 millions de DA, a été dégagée pour la réhabilitation de la salle de soins du village Bourached. Par ailleurs, d'autres projets sont inscrits par l'APC, comme l'aménagement urbain du chef-lieu communal de Kendira. Ce projet a été attribué pour un montant de 11, 9 millions de DA. Dans la foulée, un autre projet se rapportant à la réfection de l'éclairage public, toujours au chef-lieu, a été attribué à une entreprise pour une enveloppe de 8 millions DA.

S. Y.