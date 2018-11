Ce qu’il faut savoir…

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Dans la continuité des projets à concrétiser pour le développement local, les autorités communales d'Amizour ont inscrit également plusieurs autres opérations entrant toujours dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des citoyens de la localité.

En effet, après avoir lancé plusieurs projets de développement dans cette zone rurale comme l'aménagement urbain, lequel se taille la part du lion, l'APC compte mener d'autres opérations concernant divers volets. Ainsi donc, il est projeté la réalisation de deux passerelles au chef-lieu d'Amizour, et ce, pour permettre aux habitants d'enjamber les voies de communication dense en circulation. Dans le même sillage, le village Afra est concerné par une opération de réalisation d'un tronçon d'assainissement pour renforcer celui déjà existant. Pour sa part, le lotissement N01 Boussebaâ est concerné par un projet d'aménagement et revêtement en béton bitumineux des voies d'accès, inscrit par l’APC. Ces dernières se trouvent impraticables actuellement, envahies par la boue et les flaques d'eau des dernières intempéries. Par ailleurs, dans le secteur de l'éducation, l'école primaire du village Aït Oumaouche bénéficiera d'une opération d'extension substantielle inscrite récemment, avec la construction de 3 nouvelles salles de classes. Le sureffectif que connaît cet établissement scolaire a contraint l'APC à projeter cette opération pour atténuer la tension sur l'école. Des avis de consultation ont été d'ores et déjà lancés pour la réalisation de ces projets. Par ailleurs, les travaux d’aménagement du tronçon allant de la RN75 à Ighil Ibezghan vont bon train ces jours-ci, au grand soulagement des habitants de cette bourgade qui ont souffert de l'état délabré de cette route qui mène vers leur village.

Syphax Y.