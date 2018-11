Les travaux lancés !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Le projet de revêtement en béton bitumineux et de réconfort en gabions d’une voie de plus de 570 mètres linéaires est déjà lancé à Takhlidjt, dans la commune de Chemini. Ce chemin vicinal a malmené les usagers durant des années. En effet, l’opération de revêtement et de réconfort de ladite voie en béton bitumineux a été confiée à une entreprise locale au grand bonheur des habitants du village éponyme. Au demeurant, l'entreprise retenue est à pied d'œuvre pour concrétiser ce projet tant attendu. Les travaux en question concerneront le chemin de wilaya numéro 173 au lieudit Ta3wint n Tremant (centre du village). «Avec son revêtement, les habitants seront définitivement soulagés, car nous avons souffert le martyre avec cette piste devenue un champ de patates», nous confie un habitant de Takhlidjt. Les villageois, qui ont longtemps souffert de l’état de cette route, n’avaient de cesse de réclamer la réfection de ce tronçon. Les autorités communales de Chemini ont deux grandes préoccupations dans leur calepin : les routes et l’eau potable. Longtemps laissé à l’abandon, le réseau routier occupe une grande place dans les PCD et les PSD. Personne ne peut nier les grands pas faits dans ce secteur, mais il y a toujours des routes qui attendent l’amélioration nécessaire. Cependant, le premier magistrat de la commune, Madjid Ouddak, se dit confiant et tient à rassurer la population locale que d'autres opérations de revêtement d’autres routes verront le jour incessamment telles que les routes des villages Tagmount, Tighilt, Semaoun et Imaaliouen vers Taghrast. «Le retard dans l'exécution des travaux de revêtement est dû aux travaux de raccordement en gaz qui attend la mise du réseau à l'essai», souligne notre interlocuteur.

Bachir Djaider