Des conventions pour 114 stagiaires

La formation professionnelle par le mode d’apprentissage a le vent en poupe à Kherrata. Le centre de formation et d’apprentissage (CFPA) de la ville, qui a ouvert ses portes depuis le 15 juillet dernier pour recueillir l’inscription des stagiaires, a enregistré un afflux important de candidats. «A la clôture des inscriptions, intervenue début novembre, nous avons comptabilisé 114 apprentis ayant formalisé des contrats avec les entités économiques de la région. La majorité des candidats, soit 88, postulent pour des formations de niveau 2. Nous avons aussi recensé 14 candidats pour les formations de niveau 1, 10 stagiaires pour les formations professionnelles de niveau 3 et seulement 2 stagiaires pour les métiers préparant à un diplôme de niveau 4», nous a informé un responsable du CFPA de Kherrata. «De nos jours, il est impératif d’apprendre un métier pour avoir la chance de trouver un travail et assurer son avenir. Le plus court chemin pour y parvenir, est l’apprentissage», souligne un jeune stagiaire postulant pour une formation en plomberie. «Maitriser un métier, c’est garantir une carrière professionnelle stable et réussie. La diversification des offres permet à tous les jeunes de suivre la formation de leur choix, quel que soit leur niveau scolaire», enchaine un autre stagiaire en informatique. En sus de l’introduction en cursus d’une nouvelle édition de la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités, cette cession de formation est marquée par l’instauration d’une batterie de mesures incitatives au profit des apprentis. Ces derniers auront notamment droit à un présalaire, à la protection sociale et à la garantie des droits de brevets d’invention.

