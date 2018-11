L’antenne administrative d’Aftis toujours en carcasse

Par DDK | Il ya 12 minutes | 10 lecture(s)

Le village Aftis, situé à 5 kms du chef-lieu de Boudjellil, ne voit toujours pas le bout du tunnel avec ses carences dans tous les volets. L'aménagement urbain enregistre d'énormes déficits, et les différents quartiers de ce patelin, habité par environ 2 000 âmes, ne sont vraiment pas bien lotis ! Les ruelles ne sont ni bitumées, ni pourvues en éclairage, ni même de trottoirs pour permettre aux habitants de se déplacer sans s'empêtrer dans la boue et les flaques d'eau qui jalonnent ces venelles mal-en-point. «Notre village est vraiment sinistré ! En matière d'aménagement urbain beaucoup reste à faire; comme le renforcement des quartiers en éclairage public, le bitumage ou le bétonnage des ruelles, l'aménagement de trottoirs, le drainage des eaux pluviales, la mise en service du gaz de ville…» résume avec amertume un représentant du comité de village de cette bourgade rurale. Par ailleurs, les habitants d'Aftis déplorent dans la foulée, le projet de réalisation d'une antenne administrative, située juste à proximité de l'embranchement du CW42A et de la RN106 dans ce village, projet qui traîne depuis des années et dont on attend l’achèvement. La structure est à l'état de "carcasse", sans connaitre une quelconque reprise des travaux depuis au moins deux années ! L’on déplore aussi dans ce village l'absence d'un bureau de poste, pénalisant lourdement les villageois qui se voient obligés d'aller jusqu'à Guendouz ou Allaghane pour la moindre prestation des services postaux ! Pour sa part, le secteur de la jeunesse et des sports n'est pas logé à meilleure enseigne puisque les jeunes de cette localité se morfondent dans l'oisiveté et le vide, car il n'y a ni foyer de jeunes ni stade pour leur permettre de combler les heures creuses!

S. Y.