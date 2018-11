Projet d’assainissement pour Bouzermane

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Parmi la ribambelle de chantiers exigeant l’intervention des pouvoirs publics pour venir à bout des préoccupations des villageois, l’assainissement et l’évacuation des eaux usées viennent en premier lieu. Pour le programme d’assainissement des eaux usées, l’APC de Sidi-Aïch vient de retenir dans le cadre du Plan communal de développement (PCD 2018) le projet de réalisation d’un réseau d’assainissement des eaux usées qui touchera le quartier de ″Bouzermane″ au grand bonheur des résidants qui, jusque-là, déversent leurs eaux indésirables à ciel ouvert pour certains et dans des fosses septiques pour d’autres. D’après un responsable de la municipalité, un avis d’appel d’offres vient d’être lancé pour régler définitivement ce problème. La souffrance et l'attente des habitants dudit ilot vont pouvoir pousser un "ouf" de soulagement, et ce, après que l'APC ait décidé de prendre en charge le volet assainissement qui accuse un déficit énorme. «Le projet consiste en la réalisation d’un réseau d’assainissement au niveau du quartier Bouzermane », nous informe notre interlocuteur. L'extension urbaine effrénée de ces dernières années a induit des carences en aménagement urbain, notamment en ce qui concerne l'assainissement, l'eau potable, l'éclairage public, le bitumage des routes... Dans le souci de remédier à ces problèmes lancinants touchant à la salubrité publique, l’exécutif communal s’est attelé à lancer plusieurs opérations visant à améliorer le cadre de vie de sa population. Par ailleurs, d'autres projets ayant trait à l'aménagement urbain sont inscrits par l'APC comme l’aménagement et le revêtement du chemin reliant l’hôpital à la RN 26 sur une distance de deux kilomètres linaire.

Bachir Djaider