Le gaz bientôt mis en service

Par DDK | Il ya 39 minutes | 81 lecture(s)

Le gaz naturel sera mis en service dans les prochaines semaines à Melbou. C’est ce que nous avons appris auprès d’un responsable de la direction de l’énergie. L’alimentation, indique-t-on, concernera, dans un premier temps, les deux agglomérations principales de la circonscription, à savoir le chef-lieu de la commune et Tizi El Oued. «Les réseaux sont totalement achevés. À présent, nous en sommes à la réalisation du poste de détente, dont les travaux progressent à bon rythme. Le lâcher du gaz sera effectif sitôt le chantier livré et les essais effectués», fera savoir notre interlocuteur. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les habitants de Melbou, même si certains déplorent le retard accusé par ce projet en raison de problèmes financiers et des oppositions. «Nous en avons assez de trimbaler des bonbonnes de gaz dans les escaliers des immeubles. L’arrivée du gaz, que nous attendons depuis si longtemps, nous délivrera de cette éreintante corvée», dira un citoyen de Melbou. «Ce projet a accumulé énormément de retard, n’empêche que sa concrétisation nous fera certainement oublier tous les tracas du passé», renchérit un villageois de Tizi El Oued. Par ailleurs, l’extension du projet pour acheminer le gaz vers les localités périphériques est aussi inscrite au programme, fait-on savoir. «Le volet relatif à l’étude technique de ce projet d’extension, destiné à alimenter le reste de notre commune, est déjà ficelé. Il ne reste plus qu’à engager des entreprises pour sa réalisation», déclare un responsable de l’APC. Des villageois disent attendre l’amenée de ce combustible avec un mélange d’espoir et de fébrilité : «C’est un vieux rêve dont on souhaite la concrétisation dans les meilleurs délais possibles. Cela va sans doute nous réconcilier avec une citoyenneté pleine et entière», souligne un habitant du village Tahmilt. «La population de Melbou s’élève à près de 14 mille habitants, mais la majorité s’est établie en ville. L’acheminement du gaz aux villages aura pour effet de stopper cet exode, à même de favoriser le retour à la campagne», suppute un villageois d’Ahrik.

N. M.