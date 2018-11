Les projets attribués

Par DDK | Il ya 39 minutes | 78 lecture(s)

La ville d'Akbou est une métropole régionale dont le tissu urbain s'étend tous azimuts. Cette agglomération située à 60 km de Béjaïa, est peuplée par près de 50 000 âmes. Elle connaît un fourmillement quotidien incessant jusqu'à des heures tardives de la nuit. Et à l'instar de toutes les grandes "cités" de la wilaya, Akbou a son lot de problèmes liés surtout à la gestion et à l'aménagement urbain qui accusent des déficits énormes en dépit de tout ce qui a été entrepris depuis des années. La métropole a besoin d'entretien et de renouveau pour un cadre de vie agréable. Dans le chapitre aménagement urbain, beaucoup de projets ont été inscrits, néanmoins ceux-ci tardent à voir le jour. Quelques-uns sont en cours de réalisation alors que d'autres sont sur le point d'être engagés. Ces derniers ont été attribués aux entreprises réalisatrices en attendant le démarrage des chantiers, à l'image de ces opérations aménagement et revêtement en béton bitumineux de la voie reliant le village Tifrit, sis sur les hauteurs d'Akbou, et Taharacht en bas de la ville. Le budget alloué à ce projet est de l'ordre de 8 millions de dinars pour un délai d'exécution de deux mois. Dans le même sillage, il y a cette autre opération qui a trait à l'aménagement et au revêtement en béton bitumineux du tronçon reliant la RN26 à la cité ex-Caserne. L'enveloppe dégagée est de 5.8 millions de dinars pour un délai imparti des travaux de trois mois. La bourgade Azaghar, située à l'entrée Est de la ville, bénéficiera d'une importante opération qui se rapporte à l'équipement du forage pour un budget de 10 millions DA. Il y a aussi cette action qui a pour objet les travaux d'entretien de l'éclairage public de la localité, lesquels ont mobilisé une somme de 12 millions DA. La ville et sa périphérie ont grandement besoin de cette opération, et ce lorsqu’on sait qu'il y a des endroits entiers qui sombrent dans l'obscurité avec tous les périls que cela induit sur la sécurité des personnes et des biens. Enfin, il y a également l'acquisition des panneaux et plaques de dénomination des édifices publics pour une enveloppe financière de 2 millions DA.

Syphax Y.