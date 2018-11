La route de Bouhsayen enfin bitumée

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Les habitants de la localité d’Ighzer Ouftis, dans la commune de Darguina, vont pouvoir souffler un peu cet hiver, du moins en ce qui concerne l’état du chemin communal de Bouhsayen qu'ils empruntent matin et soir. En effet, ledit tronçon routier, qui a toujours été au centre du débat à cause de son état de délabrement, vient d'être revêtu en béton bitumineux, au grand soulagement des automobilistes de toute la région. Ainsi, en l'espace de 48h, l'entreprise chargée de son aménagement a pu finir les travaux sur une distance avoisinant les 10 km. «Nous venons, en effet, de finir le revêtement de ce chemin qui fera beaucoup de bien à nos concitoyens», dira un élu communal, soulignant que c'est dans le cadre du budget de wilaya que ce projet a pu avoir lieu. «Le revêtement de ce chemin a été réalisé grâce à l'enveloppe reçue du budget de wilaya», informe-t-on. Évoquant la sécurisation de ce chemin communal qui est un volet très important, notamment au niveau de certains axes, notre interlocuteur rétorque: «Nous ne cessons pas de penser au projet de sécurisation de ce chemin sur tout l'itinéraire où le danger est signalé. Cependant, nous avons prévu de compléter le processus qu'on avait déjà entamé auparavant, d'ici mars 2019. Les travaux d'installation d'autres glissières de sécurité seront ainsi réalisés dans le cadre des plans communs de développement», précise-t-il. Pour les habitants de Darguina, c'est un bout d'espoir ce qu’on vient de réaliser: «C'est une image toute neuve que nous fait découvrir ce chemin avec sa nouvelle allure. À présent, place à sa sécurisation dans les endroits les plus dangereux», dira un citoyen de Darguina.

M. K.