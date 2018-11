Réhabilitation des écoles primaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

La plupart des écoles primaires de la commune de Tazmalt datent de l'époque coloniale. Ces établissements "vieillissants" présentent, malheureusement, un aspect vétuste et délabré. Pour cela, des travaux de réhabilitation sont engagés chaque année au niveau de ces structures qui subissent des dégradations, notamment climatiques (humidité, eaux des pluies, chaleur, poussière,...). Ainsi donc, l'APC de Tazmalt prévoit des opérations de réhabilitation et de réparation pour plusieurs écoles primaires de la commune, telles Adalou Omar sise à Allaghane, Barache Idir et Messaoudi Arezki du chef-lieu communal. À cet effet, des avis de consultation ont été d'ores et déjà lancés. Pour l’école primaire Mahdi Abderrahmane, elle verra le plafond de deux classes qui tombe en ruine rénové sous peu pour délivrer les élèves et le personnel éducatif de ce lancinant problème, alors que l'école Abderrahmane Mira verra la réfection de son mur de clôture. Pour sa part, l'école primaire Zizi Mohand-Saïd, située aussi au chef-lieu de Tazmalt à proximité de la gare ferroviaire, est concernée par une opération de réfection de la boiserie qui se trouve dans un état vétuste. Il y a lieu de soulever cet autre problème de sécurité des élèves de cet établissement qui traversent la voie ferrée pour rejoindre leurs domiciles au péril de leur vie. Cela fait des années que les parents d'élèves réclament une passerelle mais cette revendication est restée lettre morte. Par ailleurs, il y a cet autre projet qui est inscrit et qui a trait à la construction d'un groupe scolaire avec un logement d'astreinte dans la même localité.

S. Y.