Le vaccin très demandé

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

L’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Sidi Aïch a été doté d’un lot de 1 200 doses de vaccin antigrippal, à l’occasion de cette campagne de prévention dont le coup d’envoi a été donné le 15 octobre denier. «Avec le temps et l’expérience accumulée, cette campagne est devenue une opération de routine pour laquelle nous avons mis tout le dispositif organisationnel et le personnel nécessaire», a fait savoir le directeur de l’EPSP, selon lequel chaque commune dispose de son point de vaccination. «Nous avons installé un point de vaccination dans chaque polyclinique et un autre à hauteur du centre de santé de Sidi Ayad», a-t-il fait savoir. À se fier à des informations glanées à travers la région, la campagne de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, avec une adhésion remarquable de la population ciblée. «Nous avons constaté une prise de conscience manifeste chez les sujets à risques. En témoigne une demande de vaccination accrue, tranchant avec les années précédentes», souligne un agent vaccinateur. Un médecin de santé publique officiant à Sidi Aïch estime que ce sursaut de conscience est la résultante des campagnes de sensibilisation périodiques organisées à travers les medias. «Les gens ont fini par se rendre à l’évidence qu’à défaut de vaccination, l’infection par l’agent grippal de la grippe peut leur coûter la vie», dispose-t-il.

N. M.